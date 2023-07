Tuttosport - Il Besiktas spinge anche per Messias: offerta tra i 2 e i 3 milioni

Dopo Ante Rebic, che è sbarcato ieri in Turchia e oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul suo nuovo contratto, il Besiktas è in pressing per un altro attaccante esterno del Milan, vale a dire Junior Messias: i turchi, che sembrano aver sorpassato il Torino nella corsa al brasiliano, sono pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Lo riferisce stamattina Tuttosport.