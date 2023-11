Tuttosport: "Il Fenerbahce vuole Krunic per gennaio: no dei rossoneri"

"Il Fenerbahce vuole Krunic per gennaio: no dei rossoneri": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che a gennaio il club turco è pronto a tornare alla carica per il centrocampista del Milan dopo averlo cercato a lungo già in estate. Il Diavolo non sembra intenzionato a dare il suo ok al trasferimento dell'ex Empoli, a meno che dalla Turchia non arrivi un'offerta irrinunciabile.