Domenica, contro il Frosinone, Ignazio Abate giocherà la sua ultima partita a San Siro con la maglia del Milan. Il club rossonero, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto del terzino. Una scelta, osserva il quotidiano Tuttosport, difficile da capire. Abate, infatti, avrebbe potuto far comodo a questa squadra, se non altro per la sua grande esperienza.