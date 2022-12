Tuttosport - Il Milan è rientrato da Dubai: attesa per gli esami strumentali di Maignan

MilanNews.it

Il Milan è rientrato ieri sera in Italia da Dubai. C'è grande attesa, come spiega questa mattina Tuttospor, per gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore Mike Maignan per capire lo stato reale del suo polpaccio. L'infortunio muscolare di qualche settimana fa non è stato ancora smaltito del tutto dal portiere francese, il cui ritorno in campo è ancora incerto.