Tuttosport - Il Milan e un calendario tutto in salita: tre scontri diretti in quattro giornate

Nelle prossime settimane, il Milan è atteso da un calendario piuttosto complicato: dopo il pari contro il Lecce, che ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa rossonera, la squadra di Pioli è infatti attesa nelle prossime settimane da tre scontri diretti in quattro giornate contro Roma, Lazio e Juventus. In mezzo l'impegno casalingo contro la Spal.