Tuttosport - Il Milan ha messo in vendita Laxalt: su di lui Zenit, Newcastle e Atalanta

Come riferisce Tuttosport, oggi in edicola, il Milan ha messo in vendita Diego Laxalt. Il laterale uruguaiano, pagato 18 milioni di cui 11 derivanti dal cartellino di Lapadula, è reduce da una stagione non esaltante, motivazione che ha portato il club rossonero a questa scelta, comunicata nell'incontro con l'entourage del giocatore lo scorso venerdì. Il laterale viene valutato 15 milioni e i suoi agenti sono al lavoro per trovare una soluzione. Tra i club interessati ci sono lo Zenit, il Newcastle e L'Atalanta.