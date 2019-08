Perde quota la pista Demiral. Come riporta Tuttosport, infatti, in difesa il Milan è a posto. In attesa di Mattia Caldara, la società rossonera ritiene di non dover intervenire ulteriormente sul mercato. Maldini e Boban erano interessati al centrale turco, ma la richieste della Juve fecero virare il Milan su Leo Duarte.