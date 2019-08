Tuttosport - Il Milan incontra l’agente Riso: Pellegri profilo gradito

Nella giornata di ieri, il manager Giuseppe Riso ha incontrato i vertici rossoneri a Casa Milan per parlare di Pellegri, giovane attaccante di proprietà del Monaco. Maldini e Boban lo avevano indicato come un profilo gradito al club e avevano provato a inserirlo nella trattativa per André Silva, sbattendo però contro il muro alzato dai monegaschi, che lo ritengono incedibile. Ieri, come riporta Tuttosport, si è rifatto il punto della situazione, con Riso che continua a tenere viva l’ipotesi qualora dal Principato arrivassero segnali di apertura.