Tuttosport: "Il Milan si gioca la Champions in tre incroci"

"Il Milan si gioca la Champions in tre incroci": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in questo finale di campionato i rossoneri sono attesi da tre scontri diretti che saranno fondamentali per la corsa Champions, vale a dire quello di sabato contro la Roma, poi ci sarà quello contro la Lazio alla 34^ giornata e infine alla penultima è in programma quello contro la Juventus.