Tuttosport: "Il Milan spera nel vero Leao per la rimonta"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il Milan spera nel vero Leao per la rimonta": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che ieri il portoghese è tornato a lavorare in gruppo e quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per l'euroderby di domani sera contro l'Inter. Il Diavolo deve recuperare due gol e per questo ha un disperato bisogno del suo giocatore più forte e decisivo per fare questa impresa.