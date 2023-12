Tuttosport: "Il Milan vuole un nove: il profilo ideale riporta a Taremi ma occhio a Zirkzee"

"Il Milan vuole un nove: il profilo ideale riporta a Taremi ma occhio a Zirkzee" scrive Tuttosport. Un difensore, il possibile arrivo in anticipo del terzino sinistro Miranda e poi un attaccante con caratteristiche differenti da Giroud e Jovic: queste le priorità del Milan in vista del mercato. Con la Champions, l’assalto a un “9” alternativo a Giroud sarebbe stato più deciso. Adesso, con l’Europa League e i miglioramenti di Jovic, c’è meno urgenza, ma il Milan non resterà fermo a guardare.

Il profilo ideale riporta a Taremi ma piace anche Zirkzee del Bologna (soprattutto per l'estate), mentre David del Lille, per caratteristiche, non è al momento in alto nella lista milanista. Resta in lizza invece Guirassy, rivelazione dello Stoccarda. Per gennaio, da tenere sempre presente Adams del Montpellier e outsider come Banza del Braga e Denkey del Cercle Bruges.