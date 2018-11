Tuttosport - Il Pipita si scatena con le ex

L’invito a non essere troppo nervoso, a non sentire troppo la gara di questa sera, arriva direttamente da Gattuso. E questo - scrive Tuttosport - la dice lunga su quello che sta provando Higuain, letteralmente scaricato dalla Juve in estate. Il Pipita aspettava con trepidazione questa sfida. Contro le sue ex squadre ha sempre fatto bene. Al Napoli, ad esempio, ha segnato 5 gol in 7 partite con la maglia della Juventus. I tifosi rossoneri si affidano alla voglia di rivalsa di Gonzalo.