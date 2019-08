Tuttosport - Il Real propone Mariano Diaz, intanto rispunta il Siviglia per André Silva

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul calciomercato in casa rossonera, con riferimento a ciò che potrà accadere nei prossimi quindi giorni. Il Milan, per il post Udine, ha fissato un nuovo appuntamento con il Real Madrid e nelle conversazioni potrebbe essere compreso nuovamene Mariano Diaz. Complicate le piste che portano ad Isco, James e Modric. Nel frattempo persiste lo stallo Correa, mentre c'è caos interno al Valencia, anche relativamente alla cessione di Rodrigo all'Atletico. Anche se il brasiliano dovesse partire, tuttavia, non dovrebbe essere sostituito da André Silva, il quale non ha ricevuto il gradimento di Marcelino. Nel frattempo Mendes non è rimasto con le mani in mano e avrebbe discusso del portoghese con Lopetegui, allenatore del Siviglia. Non è ancora chiaro se il giocatore sia stato o meno proposto ufficialmente a Monchi ma il contatto c'è stato: gli andalusi, meno di due mesi fa, hanno deciso di non riscattare il rossonero, ma l'allenatore è cambiato e Lopetegui sembra gradire il ragazzo.