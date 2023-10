Tuttosport in apertura: "Malumori e infortuni: Pioli, l'ora più buia"

"Malumori e infortuni: Pioli, l'ora più buia": titola così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport in merito al momento non semplice che sta attraversando il Milan. Il clima non è sereno a Milanello e a questo si aggiunge la solita questione dei troppi infortuni. In particolare saranno costretti a stare fuori a lungo sia Kalulu che Pellegrino.