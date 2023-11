Tuttosport in apertura: "Mercato flop, Pioli confuso: il Milan trema"

"Mercato flop, Pioli confuso: il Milan trema": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport sul momento di crisi del Diavolo. Nell'occhio del ciclone è finito ovviamente il tecnico, ma non solo: il mercato estivo, per esempio, sta deludendo finora, così come alcuni giocatori importanti come Theo Hernandez e Leao stanno giocando ben al di sotto delle aspettative.