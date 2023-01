MilanNews.it

"Roma, rimonta in 6 minuti. Milan beffato": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina per commentare il 2-2 di ieri sera del Diavolo contro i giallorossi. Rossoneri avanti di due gol e in pieno controllo della sfida fino all'85', ma nel finale sono arrivate le due reti della squadra di Mourinho, entrambe da calcio piazzato.