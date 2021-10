Tuttosport in apertura su Ibra: "Fa gli straordinari per la Champions"

Spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport anche al Milan e in particolare a Zlatan Ibrahimovic: "Fa gli straordinari per la Champions". Anche nei giorni di riposo concessi da Pioli, lo svedese sta lavorando duro per tornare in campo il prima possibile. Più probabile che il suo rientro avvenga martedì 19 ottobre contro il Porto rispetto al match di campionato di qualche giorno contro il Verona.