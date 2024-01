Tuttosport in apertura sul Milan: "Riecco Ibra. Scossa a Leao"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina in taglio basso anche per il Milan: "Riecco Ibra. Scossa a Leao". Lo svedese è rientrato in Italia dopo le vacanze a Miami e si è subito presentato a Milanello dove ha assistito all'allenamento dei rossoneri insieme al dt Moncada. Il nuovo Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi ha ovviamente parlato anche con Pioli e con la squadra, in particolare con Rafael Leao.

Il portoghese, dopo i fischi contro il Sassuolo, è andato in rete contro il Cagliari, ma in campionato non segna da settembre. A Milanello sperano che il ritorno di Ibrahimovic, che da tempo ha preso l'ex Lille sotto la sua ala, possa dargli la spinta giusta per tornare ad essere decisivo anche in zona gol.