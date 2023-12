Tuttosport in apertura sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Ibracadabra"

"Ibracadabra". Così Tuttosport oggi in edicola in apertura, con il titolo dedicato al ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimović, da ieri un nuovo dirigente del Milan di Gerry Cardinale. "Zlatan torna come super consulente", scrive il quotidiano. "Servono le sue magie per rialzare un Milan in crisi".