Tuttosport in prima pagina: "Abraham è un Diavolo, Calha evita l'inferno"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina sul derby di ieri valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Abraham è un Diavolo, Calha evita l'inferno". A sbloccare il match nel secondo tempo è stato Tammy Abraham, che aveva deciso con un suo gol ad inizio gennaio la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. L'Inter ha trovato poi il pareggio con Calhanoglu con il classico gol delll'ex. La qualificazione alla finale di Roma del prossimo 14 maggio si deciderà nella sfida di ritorno in programma il 23 aprile.

Le parole di Abraham dopo il match

Dopo il match, Tammy Abraham ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono veramente felice per il gol per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, essendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra. È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia".