Tuttosport in prima pagina: "All-in Conceiçao: la Coppa per l'addio"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: "All-in Conceiçao: la Coppa per l'addio". Il destino del tecnico portoghese è ormai segnato e a fine stagione lascerà la panchina del Diavolo anche vincendo la Coppa Italia, ma il suo obiettivo è finire al meglio l'annata alzando il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.

Torna Leao dal 1'

Domani sera è in programma a San Siro l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter e per questa sfida ci sarà il ritorno dal primo minuto di Rafael Leao, lasciato inspiegabilmente in panchina contro il Napoli. In attacco dovrebbe rivedersi poi anche Santiago Gimenez che ha grande voglia di riscatto dopo il rigore fallito al Maradona. Il messicano vuole tornare al gol che gli manca da un mese e mezzo.