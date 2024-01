Tuttosport in prima pagina: "Anche il Milan con la Next Gen tra un anno in C"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina in taglio basso: "Anche il Milan con la Next Gen tra un anno in C". Dopo Juventus e Atalanta, anche il club rossonero è pronto a creare la seconda squadra. L'obiettivo del Diavolo è quello di far crescere i ragazzi del vivaio, senza perderli di vista, in un torneo competitivo come la Serie C.

Chi potrebbe giocare in questa squadra? Avrebbero spazio per esempio quei giovani talenti della Primavera che hanno già trovato spazio in prima squadra in questa stagione: tra i nomi ci potrebbero essere quelli di Jan-Carlo Simic e Francesco Camarda.