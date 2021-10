"Auguri Zlatan infinito". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina al campione svedese nel giorno del suo 40esimo compleanno. L’attaccante rossonero ha già festeggiato l’evento con i compagni e lo staff di Milanello, ma non potrà farlo in campo visto che è ancora fermo ai box a causa di un problema al tendine d’Achille.