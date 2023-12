Tuttosport in prima pagina: "Buongiorno, scatta l'asta. Anche il Milan si informa"

In taglio alto, Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Buongiorno, scatta l'asta". Il difensore e capitano del Torino ha attirato l'attenzione di diversi top club, sia italiani che stranieri: il Chelsea, per esempio, ha messo gli occhi su di lui, ma anche Milan, Juventus e Inter hanno chiesto informazioni sul centrale granata.

Buongiorno, che è ormai entrato anche stabilmente nel giro della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti, ha una valutazione di 35 milioni di euro. Qualche chiacchierata tra i clun e l'agente c'è già stata e al momento l'opzione Juve viene considerata impossibile visto che lui si sente un simbolo del Torino.