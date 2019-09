"Calhanoglu, vai Milan". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport dopo la vittoria di ieri della squadra di Giampaolo. "Ma Piatek è un caso", aggiunge il noto giornale sportivo sempre in prima pagina. "Brescia ko - si legge - il polacco in panchina". La decisione del tecnico milanista ha spiazzato tutti. Il polacco è entrato in campo nella ripresa ma non è riuscito a lasciare il segno.