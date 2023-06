Tuttosport in prima pagina: "Cercasi Milan: Pioli e i tifosi in allarme"

MilanNews.it

"Cercasi Milan: Pioli e i tifosi in allarme": titola così questa mattina Tuttosport in merito al momento del Diavolo che nelle ultime settimane ha perso Maldini, Ibrahimovic e Tonali, ma per ora non ha chiuso nessun rinforzo sul mercato. La squadra rossonera è un cantiere e ha bisogno di diversi innesti per essere competitiva anche nella prossima stagione.