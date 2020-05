"Ciao Milan. Futuro Ibra: Svezia o Bologna": sulla prima pagina di Tuttosport, spazio in taglio laterale al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che non rimarrà un'altra stagione al Milan. E' ormai noto da tempo l'interesse del Bologna, confermato dallo stesso Mihajlovic, ma anche la voglia di tornare in Svezia persiste.