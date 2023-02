Tuttosport in prima pagina cita Berlusconi: "Milan nel cuore, il Monza deve ancora entrarci"

MilanNews.it

L'edizione di oggi di Tuttosport cita in taglio laterale le parole pronunciate ieri da Silvio Berlusconi in un'intervista concessa a Sky in occasione della sfida di oggi pomeriggio tra Monza e Milan. "Milan nel cuore, il Monza deve ancora entrarci", ha detto il Cavaliere che oggi alle 18 sarà allo stadio per godersi lo spettacolo e farsi travolgere dalle emozioni.