Tuttosport in prima pagina: "Conte si offre al Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Conte si offre al Milan". Continua il casting allenatore in casa rossonera. Il sogno dei tifosi, si sa, è sempre Antonio Conte, il quale avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta dal Diavolo. Fino a questo momento, il club di via Aldo Rossi ha sempre smentito contatti con l'ex ct azzurro in quanto non lo ritiene un tecnico adatto a guidare questo Milan.

Ma dopo questa apertura di Conte cosa faranno i dirigenti del Diavolo? Lo scopriremo nei prossimi giorni visto che con l’aritmetica del secondo posto in Serie A i rossoneri potrebbero decidere di dare un'accelerata definitiva alla questione nuovo allenatore. Per ora il nome più caldo è sempre quello di Sergio Conceiçao, mentre le alternative sono Fonseca, Van Bommel e Gallardo.