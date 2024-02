Tuttosport in prima pagina: "De Ketelaere e Gasperini incubi di Pioli"

"De Ketelaere e Gasperini incubi di Pioli". Spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport anche al big match di questa sera, con l'Atalanta che arriva a San Siro per lo scontro diretto Champions contro il Milan. CDK torna al Meazza per mettere paura ai rossoneri, che affrontano l'incubo di Pioli Gasperini, che per due volte su due ha battuto il Milan in stagione.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it