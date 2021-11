L’edizione odierna di Tuttosport su sofferma in prima pagina sul duello scudetto. "È Ibra-Napoli! Ma l’Inter non molla", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che poi aggiunge in taglio laterale: "Zlatan trascina il Milan a Roma. Spalletti vince il derby con Zielinski. Correa tiene in scia Inzaghi".