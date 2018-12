Tuttosport in prima pagina: "Gazidis cambia il Milan"

C'è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, che pone l'accento sulle vicende societarie del club di via Aldo Rossi. "Gazidis cambia il Milan", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge sempre in taglio basso: "Ecco l'uomo di Mbappè". Il riferimento è all'arrivo di Moncada, il nuovo capo dell'area scout milanista, ufficializzato ieri insieme al manager sudafricano, nominato amministratore delegato della società.