Tuttosport in prima pagina: "Genoa-Milan senza il Pipita"

C’è spazio anche per il club rossonero - impegnato nel pomeriggio a Marassi - sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Genoa-Milan senza il Pipita", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "Domani si chiude col Chelsea". L’avventura in Italia del centravanti argentino, dunque, è ormai giunta al capolinea. L’addio di Gonzalo non fa felice Gattuso, il quale - si legge a pagina 12 - ha "un Pipita di traverso". Tuttavia, osserva Tuttosport, "senza di lui il Milan non ha mai perso". Insomma, un buon motivo per essere ottimisti in vista della gara di oggi.