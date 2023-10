Tuttosport in prima pagina: "Giroud, gol e ira. Il Milan s'è perso, il Napoli ringrazia"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Giroud, gol e ira. Il Milan s'è perso, il Napoli ringrazia". I rossoneri, avanti di due gol all'intervallo, si sono fatti rimontare poi nella ripresa dalla squadra di Garcia. Grande doppietta di Giroud, che, come Leao, non ha preso bene il cambio deciso da Pioli nel finale di partita.