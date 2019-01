Tuttosport in prima pagina: "Higuain si gioca il Milan"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento - in prima pagina - sulla situazione del centravanti argentino, che stasera, a Marassi, partirà dal primo minuto. "Higuain si gioca il Milan", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge sempre in taglio alto: "Oggi la Samp in Coppa Italia, mercoledì la Juve in Supercoppa: Gattuso scommette sul Pipita". Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo, dopo la sfida di Gedda potrebbe dire addio ai rossoneri.