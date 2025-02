Tuttosport in prima pagina: "Ibra il duro: 'Arbitri, rispettate il Milan!'"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Ibra il duro: 'Arbitri, rispettate il Milan!'". Durante la presentazione ufficiale di ieri di Joao Felix, è intervenuto in conferenza stampa anche Zlatan Ibrahimovic che ha usato parole dure nei confronti della classe arbitrale dopo i noti episodi di Walker e Tomori nel match in casa dell'Empoli: "Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l'arbitro. A metà tempo ho chiesto rispetto all'arbitro per i giocatori del Milan. Mi sono stupito che i giocatori hanno detto nulla perchè se gli va male sta fuori un anno.

Tomori? E' la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettere all'AIA, non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in 10 per il fallo su Walker. Poi lui arriva dalla Premier e non fa sceneggiate. Io chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori".