Tuttosport in prima pagina: "Il Covid del pallone"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento in prima pagina sul Coronavirus in relazione al mondo del calcio. "Il Covid del pallone", titola il noto giornale sportivo, che poi analizza i vari casi degli ultimi giorni. "De Luca sbrocca contro Juve e Agnelli"; nell’Under 21 "altri tre contagi: niente match in Islanda"; Ibra è guarito, "il Milan riabbraccia uno scatenato Zlatan"; nell’Inter "anche Radi positivo: è il quinto".