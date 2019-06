"Il giorno di Barella e Giampaolo": questo il titolo in prima pagina di Tuttosport sul classe '97 e il tecnico della Sampdoria. Il primo, infatti, sarebbe ad un passo per chiudere con l'Inter, il secondo, invece, ha solo bisogno del via libera del presidente Ferrero per poi firmare con il Milan e diventare il nuovo allenatore milanista.