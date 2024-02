Tuttosport in prima pagina: "Il Milan c'è: 'E ora tifo per il pari'"

"Il Milan c'è: 'E ora tifo per il pari'" - Spazio anche per il Milan sulla prima pagina di Tuttosport, che dedica la spalla ai rossoneri, vincenti a Frosinone. Jovic suggella la rimonta della squadra di Pioli, che sotto 2-1 ribalta tutto e vince 3-2. E Pioli sale a -4 dalla Juve, osservando con attenzione la sfida di questa sera.

Queste la parole nel post-partita di Stefano Pioli che tifa per un pareggio per la sfida di stasera tra Inter e Juventus a San Siro: "Se tifo per il pareggio domani? Sì, si può dire no? (ride, ndr). Sarà una grande partita tra due squadre che stanno dominando il campionato. Sarà molto equilibrata come è stata all’andata”.