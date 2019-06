Tuttosport in prima pagina: "Il Milan ci prova per Torreira"

Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, evidenzia le possibili scelte di mercato della società milanista. "Il Milan ci prova per Torreira", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che sul fronte uscite scrive: "Toro: avanti per Cutrone". Il giovane attaccante, dunque, potrebbe lasciare i rossoneri per trasferirsi a Torino. Un commento anche sull’affare Sensi-Inter: "Milan battuto per il regista del Sassuolo", sottolinea Tuttosport.