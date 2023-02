Tuttosport in prima pagina: "Il Milan ha Giroud, il Toro solo il gioco"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport titola così questa mattina sulla partita vinta ieri dal Milan sul Torino per 1-0: "Il Milan ha Giroud, il Toro solo il gioco". A togliere le castagne dal fuoco per i rossoneri ci pensa Olivier Giroud (come spesso ha fatto anche in passato) con un colpo di testa bellissimo a mezz'ora dal novantesimo. Il Torino fa la sua onesta partita e gioca bene ma non riesce a portare con continuità pericoli alla porta di Tatarusanu. I rossoneri si rialzano dopo 4 sconfitte consecutive.