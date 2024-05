Tuttosport in prima pagina: "Il silenzio scatena il Milan: 5-1"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Il silenzio scatena il Milan: 5-1". La squadra rossonera, in un San Siro ancora in silenzio per la protesta dei tifosi contro la società, ha travolto con cinque gol il Cagliari. Il grande protagonista del match è stato Pulisic con una doppietta, di Bennacer, Leao e Reijnders le altre reti milaniste.

Hanno fatto parecchio rumore le esclusioni dalla formazione titolare di alcuni titolarissimi come Tomori, Theo Hernandez e Leao, che sono entrati poi nella ripresa e lo hanno fatto con l'atteggiamento giusto. Queste le parole nel post-partita di Stefano Pioli a DAZN sulle sue scelte: "Nelle ultime prestazioni avevamo perso un po' di energia. Quelli che ho lasciato fuori oggi dall'inizio sono quelli che hanno giocato di più. Ho dato spazio ad altro, ma loro sono stati bravi, non erano contenti di restare fuori, ma sono entrati bene in campo. Era importante fare bene, non ho mai avuto dubbi sulla serietà dei miei giocatori".