Tuttosport in prima pagina: "Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18"

"Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18": spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport anche all'assemblea di Lega svolta ieri, dove le tre big tornano alleate per modificare il format della Serie A. Basta il campionato a venti squadre, le grandi vogliono il taglio per rendere la A più competitiva.

Intanto da ieri è ufficiale che la Serie A cambia title sponsor: dal prossimo anno, infatti, il massimo campionato italiano non si chiamerà più Serie A Tim, ma Serie A Eni. La decisione è stata presa ieri durante l'assemblea della Lega Serie A che ha accettato l'offerta di Eni.