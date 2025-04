Tuttosport in prima pagina: "Inzaghi, incubo derby. Milan, l'ora di Paratici"

In taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport, spazio alla Coppa Italia che per questa sera propone Milan-Inter come seconda semifinale d'andata. Il titolo è il seguente, che va oltre i 90 minuti in programma alle 21.00 a San Siro: "Inzaghi, incubo derby. Milan, l'ora di Paratici". La capolista non ha ancora battuto i cugini in stagione (su tre stracittadine, due sconfitte e un pareggio) e, a differenza loro, sta ancora a zero titoli (il Milan ha vinto la Supercoppa ad inizio gennaio, proprio contro i nerazzurri). Nel frattempo, nuovo incontro a Londra tra Furlani e il ds: firma vicina.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello