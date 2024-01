Tuttosport in prima pagina: "Jovic e i piccoli diavoli: 'I rinforzi siamo noi!'"

vedi letture

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina in taglio basso anche per il Milan: "Jovic e i piccoli diavoli: 'I rinforzi siamo noi!'". Il serbo è esploso nelle ultime settimane e ora è diventato una valida alternativa ad Olivier Giroud. Per questo il Diavolo potrebbe pensare di non prendere nessuno in attacco durante questo mercato di gennaio.

Nell'emergenza delle ultime settimane, poi, Stefano Pioli ha visto di poter contare anche su alcuni giovani molto interessanti della Primavera milanista: Simic, per esempio, sta dimostrando di essere una sicurezza in difesa, Jimenez ha messo in mostra contro il Cagliari una grande personalità, mentre Chaka Traoré ha segnato in Coppa Italia alla sua prima da titolare. Senza dimenticare per Francesco Camarda, il gioiello più pregiato del settore giovanile milanista.