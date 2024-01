Tuttosport in prima pagina: "Jovic-Leao, coppia di coppe"

vedi letture

In vista della gara di Coppa Italia di stasera contro l'Atalanta, valida per i quarti, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Jovic-Leao, coppia di coppe". Turno di riposo in attacco per Giroud e spazio dal primo minuto a Jovic al centro del tridente rossonero. Con lui ci saranno Pulisic a destra e Leao a sinistra.

In particolare, c'è grande curiosità per vedere insieme il serbo e il portoghese: quello con l'Atalanta di stasera è un test anche per la futura alternanza tra campionato ed Europa League. Jovic sta attraversando un ottimo periodo di forma, tanto da aver segnato cinque gol nelle ultime sei partite in cui è sceso in campo.