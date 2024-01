Tuttosport in prima pagina: "Jovic-Traoré-Leao: festa Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Jovic-Traoré-Leao: festa Milan". Il Diavolo ha strappato ieri sera il pass per i quarti di Coppa Italia grazie alla netta vittoria per 4-1 a San Siro contro il Cagliari. Decisiva la doppietta di Jovic nel primo tempo e le reti nella ripresa di Chaka Traoré e Leao. Settimana prossima i rossoneri affronteranno ai quarti una tra Atalanta e Sassuolo.

Il club di via Aldo Rossi è intanto molto attivo anche sul mercato dove servono rinforzi soprattutto in difesa: ieri è tornato in Italia Matteo Gabbia che da oggi sarà di nuovo a disposizione di Stefano Pioli dopo essere rientrato in anticipo dal prestito al Villarreal. Ieri c'è stato poi un incontro a Casa Milan con il procuratore di Filippo Terracciano, terzino del Verona.