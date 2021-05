Tuttosport in prima pagina: "Juve sì! Milan sì!"

"Juve sì! Milan sì! Delirio Inter" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Brividi fino alla fine per la corsa Champions. Resta fuori il Napoli raggiunto da un Verona irriducibile. Pioli invece vince a Bergamo grazie a due rigori dell'ex Kessie. Pirlo, che lascia fuori Cristiano Ronaldo, dilaga a Bologna e conquista il quarto posto al fotofinish. Intanto è festa nerazzurra per lo Scudetto. Mille allo stadio, 20 mila all'esterno per festeggiare il titolo. L'omaggio a medici e infermieri. I nerazzurri chiudono con un 5-1 sull'Udinese.