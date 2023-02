Tuttosport in prima pagina: "Maignan, Ibra, il 2° posto. Milan, la festa è totale"

MilanNews.it

"Maignan, Ibra, il 2° posto. Milan, la festa è totale": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina. I rossoneri hanno battuto ieri sera 2-0 l'Atalanta a San Siro e hanno ottenuto il quarto successo di fila senza subire gol tra campionato e Champions. Il Diavolo, che ha riagganciato così l'Inter al secondo posto in classifica, ha festeggiato poi anche i ritorni in campo dopo diversi mesi di Maignan e Ibrahimovic.