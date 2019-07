Tuttosport in prima pagina: "Mancini, contatto Milan: è sfida alla Roma"

Non solo centrocampisti: i rossoneri sono a caccia anche si un rinforzo per la difesa. Tra gli obiettivi, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche il giovane Mancini dell’Atalanta. "Contatto Milan. È sfida alla Roma", titola il noto quotidiano sportivo, che aggiunge: "E Ferrero libera Praet". Maldini e Boban lavorano su più fronti: Mancini è l’ultima idea di mercato per il reparto arretrato.